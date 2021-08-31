Вологодские антимонопольщики разбирались в закупках цифровых маммографов на 127 млн рублей

В Вологодской области закупали цифровые маммографы для нужд бюджетных учреждений здравоохранения. Максимальная цена контракта составила более 127 миллионов рублей. После проведения конкурса к антимонопольщикам посыпались жалобы.

Так, ООО «АДАНИ РУС» (г.Санкт-Петербург) пожаловалось в Вологодское УФАС России на необоснованное отклонение заявки.

Комиссия антимонопольного органа установила, что в заявке по одной из позиций указано значение показателя, которое может меняться. Исходя из представленных в заявке показателей, аукционной комиссии не представилось возможным определить, какие именно показатели предлагает заявитель в своей заявке.

Таким образом, действия аукционной комиссии о признании несоответствующей первой части заявки требованиям документации и об отказе в допуске к участию в аукционе являются правомерными. Жалоба признана необоснованной.

Также необоснованной признана и жалоба ООО «ТриггерМед» (г.Санкт-Петербург).

В процессе рассмотрения жалобы было выявлено, что аукционная комиссия заказчика отклонила заявку ООО «ТриггерМед» - в составе заявки отсутствовала декларация о нахождении радиоэлектронной продукции в реестре с указанием номера реестровой записи.

Комиссия УФАС, проведя внеплановую проверку в рамках рассмотрения жалобы, не установила в действиях аукционной комиссии нарушений.

После признания поступивших жалоб необоснованными, электронный аукцион был возобновлен. Согласно контракту, в медицинские учреждения Вологодского, Верховажского, Харовского, Сокольского, Великоустюгского, Чагодощенского, Белозерского районов, а также Вологды и Череповца будут поставлены десять цифровых маммографов, сообщает пресс-служба УФАС по Вологодской области.