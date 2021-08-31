На фасаде дома в Сямже появился портрет героя

Фото газеты «Восход»

В Сямже благодаря патриотическому проекту «Ради жизни на земле» появился портрет Героя Советского Союза Александра Андреевича Румянцева. Как сообщает районная газета «Восход», рисунок разместился на фасаде центральной столовой, которая находится на возвышенности напротив Воскресенской церкви. Работу выполнил художник Олег Иванов.

Александр Румянцев родился 19 августа 1922 года в деревне Новгородово Сямженского района. Работал начальником Череповецкой гидрометеостанции, а в 1941 году был призван на службу, в следующем году окончил военно-инженерное училище. К октябрю 1943 года лейтенант уже командовал взводом 257-го отдельного моторизованного инженерного батальона 14-й штурмовой инженерно-сапёрной бригады 65-й армии Центрального фронта.

17 октября 1943 года во время битвы за Днепр взвод Румянцева построил паромную переправу и переправил десант, который сумел захватить плацдарм на западном берегу реки в районе села Лопатни Репкинского района Черниговской области Украинской ССР. Когда он возвращался за следующим десантным отрядом, его убили. Там же и был похоронен.

За 4 месяца боев Левобережная Украина была почти полностью освобождена Красной армией. В ходе битвы за Днепр значительные силы СССР форсировали реку, создали стратегические плацдармы на правом берегу реки и освободили Киев. Битва стала одним из крупнейших сражений в мировой истории.

В Сямже одна из улиц названа в честь героя. Александр погиб в возрасте 21 года.