Вологжанин утонул в живописном месте под Кирилловом

Место трагедии Фото: СУ СК РФ по Вологодской области

В Кирилловском районе на Никольском озере произошла трагедия. 69-летний мужчина пошел на водоем в минувшее воскресенье и не вернулся. Родные забили тревогу, но самим обнаружить пенсионера не удалось - на место вызвали МЧС. Спасатели смогли найти тело вологжанина лишь спустя сутки на дне озера у деревни Дуравино.

Проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины. Причины его гибели установит медицинская экспертиза. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.