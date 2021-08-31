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Происшествия31 августа 2021 13:42

Вологжанин утонул в живописном месте под Кирилловом

Причину его смерти установят эксперты
Евдокия САХАРОВА
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Место трагедии

Место трагедии

Фото: СУ СК РФ по Вологодской области

В Кирилловском районе на Никольском озере произошла трагедия. 69-летний мужчина пошел на водоем в минувшее воскресенье и не вернулся. Родные забили тревогу, но самим обнаружить пенсионера не удалось - на место вызвали МЧС. Спасатели смогли найти тело вологжанина лишь спустя сутки на дне озера у деревни Дуравино.

Проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины. Причины его гибели установит медицинская экспертиза. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.