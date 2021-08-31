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Происшествия31 августа 2021 11:39

Череповчанка получила ожоги при тушении двери своей квартиры

Входную дверь подожгли неизвестные пироманы - окончиться все могло весьма печально, если бы девушка спала
Евдокия САХАРОВА
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Место происшествия

Место происшествия

Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Череповце в пятиэтажке на улице Архангельской, 106 в минувшее воскресенье произошел пожар. На лестничной площадке третьего этажа вспыхнула дверь в квартиру. Ее подожгли неизвестные.

На место ЧП выехали пожарные, но 32-летней хозяйке удалось самостоятельно потушить пламя. Входная дверь оказалась повреждена огнем. Однако, женщина получила ожоги рук и ног. Врачи назначили ей амбулаторное лечение. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Вологодской области.

Если бы женщина спала, а пожар бы разгорелся - она могла как минимум задохнуться.