Череповчанина с сыном обнаружили в кессоне

Очередной несчастный случай произошел с вологжанами в кессоне. В одной из деревень Югского сельского поселения 29 августа 46-летний отец с 16-летним сыном красили помещение и потеряли сознание. Доставать их пришлось спасателям. Отец пришел себя, а вот мальчик нет. Сейчас он в коме. О трагедии сообщил директор спасательной службы Череповца Дмитрий Санакоев.

Чтобы отравиться парами краски в кессоне достаточно пары минут. Пары нитрокрасок вытесняют кислород, человек не замечает удушья, даже чувствует эйфорию, а потом падает без сознания. Кроме того, можно и отравиться от гниющих овощей и фруктов - выделяется газ метан. Нужно обязательно проветривать кессоны, подвалы перед посещением. Проверить количество кислорода можно спичкой. Самому бросаться спасать лежащего не надо - велика вероятность, что вы сразу ляжете рядом.

Такие несчастные случаи происходят постоянно - люди не соблюдают технику безопасности и платят за это жизнью. Напомним, еще в конце июня в Вологде супруги задохнулись в кессоне насмерть. В сентябре череповчанин получил ожоги 80% тела после взрыва в кессоне. А вот другого 47-летнего череповчанина спасла мама!