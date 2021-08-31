Бабочек, цирки и печников штрафуют в Череповце за расклеенные объявления

Остановки отмывают спецсредствами. ВКонтакте, Вадим Германов

Череповецкая молодежь приводит в порядок остановки, которые обезображены рекламой и граффити. Об этом сообщает череповецкий мэр Вадим Германов.

Ребята трудятся бесплатно. Акция стартовала на прошлой неделе. Клич раздался в соцсетях и сразу откликнулись неравнодушные люди. "На очистку одного павильона уходит полтора-два часа и очень много спецсредства, которое мы выдаем волонтерам. Подавляющее большинство добровольцев — девушки. Не теряем надежды, что откликнутся и парни", - пишет мэр. По его мнению, участие в таких проектах — отличная возможность завести новые знакомства.

Кстати, перед началом работы волонтеры фотографируют объявления, составляют акты и направляют их в контролирующие органы. "Живые бабочки, цирки и печники скоро начнут получать извещения о штрафах за каждое объявление на каждой остановке", - обещает Германов.