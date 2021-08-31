Стал известен главный радиотиктокер страны!

Проект #выберирадиотиктокера стартовал 14 июня. К участию были приглашены ведущие FM-радиостанций, а также любые пользователи платформы коротких видео TikTok. Более 90 радиоведущих из 43 населенных пунктов страны за время проведения конкурса присоединились к проекту. Профессионалы в сфере радио вели прямые эфиры в своих аккаунтах TikTok c хештегом #ВыбериРадиоТикТокера, участвовали в челенджах и прокачивали свои аккаунты на серии вебинаров TikTok Radio Meet up. За время проекта стримы участников посмотрели более 700 тысяч уникальных пользователей TikTok. Существенно выросло и количество подписчиков самих радиоведущих: например, аккаунт Ильи Тихонова @fireflyline вырос на 30 000, а @Krupatin может похвастаться приростом на 20 000 подписчиков.

Всего в проекте участвовали ведущие 39 брендов радиостанций, среди которых региональные, например, братская радиостанция “Голос Ангары”, так и федеральные форматы - Русское Радио, Love Radio и многие другие. Кроме того, любой пользователь платформы коротких видео мог принять участие в конкурсе в отдельной номинации. Для этого нужно было выполнять задания, представляя себя ведущим любимой радиостанции и публикуя видео с хештегом #ВыбериРадиоТикТокера. За время проекта было размещено более 3600 видеороликов, а хэштег #выберирадиотиктокера набрал более 103 миллионов просмотров в TikTok.

24-го августа в стриме в аккаунте @radio_academy состоялся финал, в котором Вице-Президент Российской Академии Радио Александр Моисеевич Полесицкий и Амбассадор проекта, ведущий DFM, Женя Кротов назвали имена участников, занявших места с пятого по второе. Имя пользователя платформы TikTok, снявшего лучший ролик, представляя себя в качестве ведущего любимой радиостанций, было озвучено в прямом эфире Comedy Radio. Главного радиотиктокера страны - победителя проекта среди радиоведущих, - назвала популярный видеоблогер и певица Клава Кока.

Полный список победителей:

5 место - Корнеева Лена/ @lenkakornienka/ Comedy Radio/ Москва

4 место - Галеева Сания/ @ryba_fm/ Радио Шансон/ Екатеринбург

3 место - Николай Крупатин/ @krupatin/ Matryoshka Radio/ London

2 место - Тихонов Илья/@fireflyline/ Love Radio/ Саратов

1 место - Лапиков Дмитрий/@dmitry.lapikov/ Love Radio/ Калининград

Участник, занявший первое место, получил сертификат на 250 тысяч рублей на авиаперелеты. Остальные победители – сертификаты на перелеты номиналом по 50 тысяч рублей.

Александр Моисеевич Полесицкий, Вице-Президент Российской Академии Радио: “Партнерство радио с TikTok в этом проекте взаимовыгодно: радио рекрутирует слушателей среди тех, кто начал забывать, что диджей - не просто элемент эфира, но и современный, обаятельный, остроумный собеседник; платформа набирает новых пользователей, как это показал конкурс, среди тех, кто пришел сюда вслед за своими героями эфира. Ну а организаторам со стороны радио представилась возможность еще раз убедиться, что таланты в нашем медиа не перевелись! И да, в рамках формата бывает тесно… Спасибо авторам идеи конкурса, Группе Компаний “Выбери Радио” и открытым к сотрудничеству менеджерам платформы”.

Среди победителей самого масштабного проекта в России для радиоведущих, проведенного в TikTok, два диджея региональных радиостанций, входящих в состав ГК “Выбери Радио” - Сания Галеева, которая ведёт эфиры на нескольких радиостанциях в Екатеринбурге и за его пределами, а также ведущий Love Radio в Саратове - Илья Тихонов, которому до победы не хватило совсем немного голосов.

Вадим Терещук, Генеральный директор Группы Компаний “Выбери Радио”:

“Проект «Выберирадиотиктокера страны» показал, насколько велик потенциал обмена аудиториями между традиционными медиа и новыми площадками. Считаю удачным решением задействовать в конкурсе не только профессиональных радиоведущих, но и простых пользователей платформы TikTok. Именно благодаря их участию проект получился настолько масштабным”.

Мария Паршина, руководитель партнерских проектов с медиа в TikTok Россия: “TikTok - это развлекательная платформа, где каждый может найти что-то интересное для себя. Мы видим большую синергию во взаимодействии с медиа-каналами, и ранее мы уже проводили успешные проекты с радиостанциями. Поэтому мы с радостью поддержали идею провести новый масштабный проект с радиоведущими в TikTok, который позволил дать очередную прекрасную возможность творчески проявить себя нашему сообществу, узнать больше о закулисье радиостанции, а также помочь радиоведущим освоить новый канал. Результаты кампании показали, что аудитории интересен наш проект, и мы уверены, что и дальше будем сотрудничать с радио”.

* Группа Компаний «Выбери Радио» /gkvr.ru/ - крупнейший региональный радиохолдинг страны. В актив компании входит 96 радиостанции в 18 городах России, включая собственный музыкальный формат RadioLa

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