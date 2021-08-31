Суд отказал следствию в заключении под стражу убившего сына на охоте

Суд отказал в заключении под стражу подозреваемого в убийстве сына во время охоты. Об этом сообщает пресс-служба судов. Мужчина подозревается в том, что вечером 26 августа во время охоты застрелил сына. Охота происходила на озере Лозско-Азатское в районе д. Перховта Белозерского района.

Следователи пытаются установить обстоятельства, при которых произошел выстрел из гладкоствольного охотничьего ружья. Дробь попала в грудь 11-летнего сына. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, от полученных повреждений несовершеннолетний скончался в больнице.

Следователь ходатайствовал о заключении подозреваемого под стражу, поскольку он может скрыться от следствия и суда, оказать давление на потерпевшую и свидетелей, скрыть вещественные доказательства.

Однако мать ребенка возражала против удовлетворения ходатайства. Она рассказала, что муж неоднократно брал сына на рыбалку и охоту. Между ними были дружественные отношения. По ее мнению, это трагическая случайность, а она остро нуждается в помощи и поддержке со стороны супруга.

Подозреваемый и его защитник с ходатайством также не согласились.

Как выяснилось, мужчина имеет постоянное место жительства и место работы, характеризуется исключительно с положительной стороны, к уголовной и административной ответственности не привлекался, состоит в зарегистрированном браке. Так как доказательств в поддержку своих доводов следователь не представил, суд отказал в удовлетворении ходатайства.

Постановление может быть обжаловано в Вологодский областной суд в течение 3 суток со дня его вынесения.

Как сообщала "Комсомолка", трагедией на озере заинтересовалась Москва.