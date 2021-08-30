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Происшествия30 августа 2021 21:36

Александр Бастрыкин затребовал доклад о гибели мальчика на охоте

ЧП случилось 26 августа в Белозерском районе
Иван Чухнин
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Смерть ребенка от выстрела отца взята на контроль на самом высшем уровне. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю вологодского следственного управления Следственного комитета РФ Яшину Г.Ю. представить доклад о ходе расследования уголовного дела. 11-летний мальчика был убит в Белозерском районе.

Трагедия случилась 26 августа около 19 часов вечера. У деревни Перховатка на Лозско-Азатском озере 11-летний мальчик находился в лодке вместе с отцом. По словам отца, они охотились на уток.

В какой-то момент ружье выстрелило, заряд попал в грудь школьника. Оружие было в руках 38-летнего отца. Ранение было смертельным - через несколько часов мальчик скончался. По факту гибели ребенка расследуется уголовное дело.