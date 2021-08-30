Александр Бастрыкин затребовал доклад о гибели мальчика на охоте

Смерть ребенка от выстрела отца взята на контроль на самом высшем уровне. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю вологодского следственного управления Следственного комитета РФ Яшину Г.Ю. представить доклад о ходе расследования уголовного дела. 11-летний мальчика был убит в Белозерском районе.

Трагедия случилась 26 августа около 19 часов вечера. У деревни Перховатка на Лозско-Азатском озере 11-летний мальчик находился в лодке вместе с отцом. По словам отца, они охотились на уток.

В какой-то момент ружье выстрелило, заряд попал в грудь школьника. Оружие было в руках 38-летнего отца. Ранение было смертельным - через несколько часов мальчик скончался. По факту гибели ребенка расследуется уголовное дело.