Вологодские подростки обокрали почту, разобрав печную трубу топором

В Вожегодском районе двое несовершеннолетних провернули кражу наличности из почтового отделения. Как сообщили в пресс-службе судов Вологодчины, в преступлении признали виновными 16-летнего и 17-летнего местных жителей. Как выяснилось, еще в конце февраля подросток похитил из пластмассового ящика на столе в почтовом отделении 34 000 рублей, через неделю еще 5000 рублей.

Пропажу средств никто не заметил, поэтому юные преступники решили сорвать куш побольше. Вечером 16 марта они разобрали с помощью топора кладку печной трубы и проникли на чердак. Спустившись в помещение, подростки забрали 261 700 рублей из того же ящика. Потом вызвали такси и поехали в Тотьму, где остановились в гостинице. Однако их вычислили и задержали.

Один из мальчиков рассказал следователям, что приходя на почту к подруге заметил, что наличность хранится в открытом доступе в пластиковой коробке на рабочем столе. Он решил проверить, заметят ли исчезновение пары купюр и взял деньги: подруга потерю крупной суммы так и не увидела.

В итоге, малолетние преступники примирились с работниками Почты России. Их освободили от уголовного преследования и назначили штраф в размере 15 тысяч рублей.