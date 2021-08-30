В Вологде 30-летний таксист отомстил пассажиру, но его вычислили

В Вологде в ночь с 28 на 29 августа на улице Мохова произошла стычка таксиста с пассажиром. По данным пресс-службы местной Росгвардии, вологжанин вызвал такси, а уже по пути спросил, возможна ли оплата картой. Водитель заявил, что его устроят только наличные.

Пассажир такого поворота событий не ожидал, ведь заказал машину через приложение, а там указана в том числе безналичная оплата. Мужчины друг друга не поняли: таксист остановился и выгнал оппонента. Разозленный вологжанин в ответ ударил по капоту авто.

Таксист не смог стерпеть рукоприкладства: брызнул перцовым баллончиком и уехал. Пассажир после нападения позвонил в полицию. Наряд Росгвардии разыскал нарушителя на улице Можайского - его доставили в отдел для разбирательства. Пояснить причины своего поведения 30-летний автолюбитель не смог.