Седьмой Цветаевскй костер пройдет на Вологодской земле

Мероприятия Цветаевского костра начнутся на улице Фрунзе в Соколе

Программа Седьмого Цветаевского костра на Вологодской земле сверстана. Об этом сообщила организатор Цветаевского костра на Вологодчине кандидат филологических наук Елена Титова.

Акция традиционно начнется в Соколе. Там 25 сентября загорится Цветаевский костер. Будет организован выезд автобусом в Печаткино из Вологды. А на улице Фрунзе к мероприятию могут присоединиться все желающие.

У Цветаевского дома состоится экскурсия по обновленной территории, пройдут выступления участников. Во время встречи экскурсанты могут принять участие в обсуждении и проектировании будущих ландшафтно-дизайнерских работ на территории Цветаевского дома. Сам костер планируется зажечь на площадке на улице Фрунзе, правда, там еще требуется благоустройство.

После обеда автобус направится в Кадников. Участники мероприятия узнают о прошлом старинного уездного города, о знаменитостях, о ссыльных, в частности, о Владимире Алексеевиче Пясте. Поэт-символист, прозаик, литературный критик, переводчик, теоретик литературы, один из биографов поэта Александра Блока Владимир Пяст находился в ссылке в Кадникове. У Ильинского храма разговор пойдет о жизни и трагической смерти священника Андрея Николаевича Шергина, который в конце 40-х служил в этом храме, он был знаком с глубоко верующей А.И.Цветаевой.

Мероприятия акции "Цветаевский костер" продолжатся в Вологде. 27 сентября, в день рождения Анастасии Цветаевой, встреча начнется у памятных деревьев во внутреннем дворике здания областной библиотеки, что на Марии Ульяновой, 7. В большом зале будет собрана выставка "Новое о Цветаевых", прозвучат выступления участников.

7 октября, также в областной библиотеке, пройдет традиционное мероприятие «Круг чтения Цветаевых».

9 октября, в день рождения Марины Цветаевой, поклонники поэзии встречаются вновь у памятных деревьев во внутреннем дворике ВОУНБ. Здесь зазвучат стихи и песни - будет работать свободный микрофон.