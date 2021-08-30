Молодым людям положено 3 тысячи рублей на походы в театр и музеи

По три тысячи рублей начислят желающим прикоснуться к культуре. Культурная жизнь Вологодчины станет доступнее, но только для молодежи. С 1 сентября учреждения культуры будут подключены к проекту «Пушкинская карта» по инициативе президента Владимира Путина. По мнению инициаторов, проект даст возможность нашим ребятам приобщиться к культуре, получить новые знания и впечатления. Уже в этом году пользователям карты будет начислено 3 000 рублей, которые можно потратить на покупку билетов в музеи, концертные залы и выставки по всей стране. В списке участников программы - 800 музеев и театров России. Карта положена юным гражданам - от 14 до 22 лет, подключиться можно в мобильном приложении «Госуслуги». За афишей можно следить там же. Какие именно учреждения Вологодчины участвуют в проекте, можно на сайтах Правительства области и Департамента культуры и туризма, сообщает губернатор Олег Кувшинников ВКонтакте.