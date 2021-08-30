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Общество30 августа 2021 13:41

День знаний пройдет под действием "сухого" закона

Алкоголь и тоники запретят
Иван Чухнин
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Продажа алкоголя в торговых точках будет запрещена в День знаний, 1 сентября. Кроме того, запрет касается и безалкогольных тонизирующих напитков.

Напомним, такой закон был принят законодателями в 2015 году. Ряд дат попали под действие "сухого" закона. Кроме Дня знаний, это Международный День защиты детей (1 июня) и День молодежи (27 июня). При этом запрет не распространяется на заведения общественного питания. Запрет был нацелен на профилактику правонарушений несовершеннолетними.

Надзорные органы намерены проверить исполнение законодательства торговыми точками.