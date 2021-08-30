В Вологде на площади отечественные машины проверили друг друга на прочность

В Вологде в минувшее воскресенье на площади Бабушкина произошло серьезное ДТП. На перекрестке у вокзала столкнулись автомашины "Лада" и "Нива". Аварию засняли камеры городского видеонаблюдения.

Смотреть видеосюжет Страшное ДТП произошло на площади Бабушкина в Вологде

Как сообщила пресс-служба местного отдела ГИБДД, за рулем «Лады Гранта» сидел 68-летний водитель. Он направлялся со стороны улицы Зосимовской по площади Бабушкина в сторону улицы Мира. Однако светофор автолюбитель проехал на запрещенный сигнал, за что поплатился другой водитель. "Лада" врезалась в автомобиль "Нивой", которым управлял 59-летний мужчина. От удара "Нива" даже перекувыркнулась на дороге, но встала на колеса. Пострадавшему водителю "Нивы" назначили амбулаторное лечение.