Шокированные вологжане наблюдали за трапезой ястреба во дворе дома

В Вологде в одном из дворов микрорайона Водники заметили ястреба. Хищник поймал воробья, растерзал и ел. «Ты – не ты, когда голоден», - прокомментировали вологжане. Видео прислали очевидцы в редакцию телеканала «Русский Север».

Смотреть видеосюжет В Вологде сняли ястреба, закусившего воробьем

Ястреб практически не реагировал на прохожих, которые подошли вплотную к птице и активно снимали происходящее на телефоны. Еда проголодавшегося заботила явно больше, чем надоедливые зеваки. Орнитологи сообщили, что посещение городской черты дикими животными обычно связано с проблемами с пропитанием в лесах и полях. Для людей хищник безопасен, его жертвами могут стать лишь городские птицы и мыши.

Многие вологжане высказывают опасения, что частые посещения диких животных города происходят из-за активной вырубки лесов. Кто-то выразил озабоченность полезностью такой пищи: "Не отравился бы городским то воробьём, т.к. с экологией-то беда (реагентами всё засыпано и не убрано с зимы, а воробьи это пьют-едят)". Вологжанка Татиана Снигирева в комментариях под видео ёмко выразила мысль многих: "Воробышка жалко".