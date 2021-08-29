Череповчанка пошла под суд за донос на мужа

В Череповце 32-летняя женщина пришла в полицию и заявила о тяжких преступлениях супруга, которые он совершил с падчерицей - ее дочерью. Перед этим дама напилась и разругалась с мужем. Череповчанка убедила дочь подтвердить ее слова, которые на проверку оказались ложью.

В результате, женщина на допросе призналась в оговоре на почве ревности. Об этом сообщил Следственный комитет Вологодской области. Жену осудили и признали виновной в заведомо ложном доносе. Ей назначили 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.