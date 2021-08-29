В парке Вологды появятся качели 18+

Фото со страницы мэра

Мэр Вологды рассказал в соцсетях о качелях для взрослых. Первые в городе широкие качели установят в благоустраиваемом Рождественском парке, так что любителям покачаться больше не придется стыдливо пробираться на детские площадки ночью.

Сергей Воропанов заметил, что рядом есть игровая зона, так что детям тоже есть где отдохнуть, пока взрослые вальяжно покачиваются. "Конечно, в парке есть и обычные скамейки, подрядчик продолжает монтаж малых архитектурных форм. Сдача объекта не за горами, поэтому строители приводят в порядок территорию", - пояснил мэр.

Рождественский парк был выбран вологжанами в качестве общественного пространства для благоустройства в феврале 2020 года, он набрал 1200 голосов, а второе место заняла Осановская роща с 800. Работы на объектах стартовали этим летом.