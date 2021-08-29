Жительница Вологды бродила ночью посреди дороги и попала под машину

В Вологде на улице Ленинградской минувшей ночью автомобиль сбил женщину. Трагедия произошла на перекрестке с улицей Гончарной в 2:43 ночи.

По словам очевидцев, пьяная женщина ходила вдоль пешеходного перехода и пыталась остановить машины, размахивая руками - возможно, хотела словить попутку. Большинство водителей успели заметить странного пешехода, но везение быстро закончилось. Дама попала под автомобиль: водитель пытался объехать препятствие и затормозить в последний момент, но безуспешно. Женщину откинуло на проезжую часть... Она получила очень серьезные травмы и была госпитализирована.

На видео можно заметить, что за минуту до ДТП мимо вологжанки проехал УАЗ - автомобиль спецслужб. Никто не остановился, чтобы образумить даму.