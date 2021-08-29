В Вологде стартовало строительство университетского бассейна

В областной столице началось строительство бассейна Вологодского государственного университета. Объект разместится в районе Осановcкого проезда недалеко от стадиона "Локомотив" и парка Победы. 27 августа торжественно заложили первый камень и запечатали капсулу времени с посланием для будущих студентов. Она будет открыта через полвека в 2071 году. Строительство планируют окончить к концу 2022 года. Таким образом в районе появится спортивная инфраструктура, включающая лыжные трассы, тропу здоровья, стадион Локомотив с современной ледовой дорожкой и спортивными площадками.

Бассейн будет трехэтажным, чаша 25х16 метров, глубиной 1,2 - 1,8 метров, 5 основных и 2 вспомогательные дорожки. Планируется медицинский кабинет, тренажерный зал, буфет и помещения для анализа воды. Заниматься там смогут не только студенты - в расписании будут "окна". На объекте планируется также готовить водолазов: заключено соглашение с арктическим центром «Вытегра»..

Фото: Правительство Вологодской области

Губернатор рассказал о дальнейшем развитии микрорайона: «Этот бассейн станет частью большого спортивного комплекса Вологодского государственного университета. Немного вузов в стране имеют свой собственный бассейн, а для семи тысяч студентов, преподавателей – это большие возможности в плавании, дайвинге и других направлениях. Рядом в этом микрорайоне мы скоро откроем крупный Ледовый дворец, Физкультурно-оздоровительный комплекс. Здесь будет построена огромная поликлиника, новая улица поэта Романова, которая станет частью малого транспортного кольца, – это современная Вологда. Я поздравляю город и университет с таким важным событием».

Стоимость контракта составила 216 млн рублей, а единственным участником аукциона стало ООО «Купец».