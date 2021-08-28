Восьмилетку на велосипеде сбил УАЗ "Патриот" в Никольском районе

Место происшествия Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В поселке Дуниловский Никольского района произошло несчастье. Днем 27 августа сбили ребенка. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, на перекрёстке улиц Ветеранов и Сосновой водитель допустил наезд на 8-летнего мальчика.

Мужчина за рулем автомобиля УАЗ "Патриот" сбил школьника-велосипедиста, который двигался по проезжей части. Пострадавшего госпитализировали с травмами различной степени тяжести. На данный момент решается вопрос о транспортировке пациента в Вологду. Он оказался гостем из Ярославля.