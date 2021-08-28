Жители Зашекснинского района Череповца требуют мест в детсадах

Фото «Череповецкая истина»

В Череповце родители детей, которые не попали в детский сад в Зашекснинском районе, вывесили на балконе жилого дома баннер - прямо напротив Ледового дворца. Череповчане еще с июня судятся с череповецкой мэрией и управлением образования, управлением архитектуры и градостроительства. Иск подали 23 мамы детей 3, 4 и 5 лет - заявление вышло на 3,5 тысячи листов. Мест ждут уже много лет... Пока малышей приходится возить в соседние районы. Об этом сообщают в группе «Детский сад в ЗШК. Добиваемся своих прав».

Родители требуют места в дошкольных образовательных учреждениях по месту жительства. Решение проблемы - постройка новых детсадов. В очереди на места в детсадах ЗШК в феврале стояли 1655 ребят.