28 августа на Вологодчине бесплатно покажут кино

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В Вологодской области на 23 площадках пройдут бесплатные кинопоказы. 28 августа пройдет ежегодная Всероссийская акция «Ночь кино», которая приурочена к празднику Дню кино. Об этом сообщил Департамент культуры и туризма региона. Напомним, на Вологодчине сегодня вновь возобновилась работа кинотеатров при условии 50% загруженности и шахматной рассадки. Допускаются взрослые и дети с 6 лет.

Вологжане в субботу смогут посмотреть 3 новых отечественных кинофильма: фильм-катастрофа «Огонь», сказку «Конёк-горбунок» и семейную кинокартину «Пальма».

В 8 вечера можно будет насладиться кино в следующих кинотеатрах: