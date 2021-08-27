Вологжанка и ее сын вскрывали дома: искали предметы старины, ели еду

Стоило ли оно того? Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Никольском районе полицейские задержали преступную пару: мать с сыном ходили по частным домам в деревнях Большое и Малое Оксилово, Самылово и Есипово, вскрывали замки и крали "что плохо лежит".

41-летняя местная жительница и её 21-летний сын в основном искали антиквариат, но не брезговали едой, строительными инструментами и бытовой техникой. Потом похищенное продавали на трассе. Правоохранителями установлена причастность семьи к 7 кражам со взломом. Часть похищенного обнаружена у них дома.

Семейному дуэту грозит до шести лет лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.