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Происшествия27 августа 2021 14:30

Вологжанка и ее сын вскрывали дома: искали предметы старины, ели еду

Антиквариат они продавали на трассе, хотя не брезговали и другими вещами
Евдокия САХАРОВА
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Стоило ли оно того?

Стоило ли оно того?

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Никольском районе полицейские задержали преступную пару: мать с сыном ходили по частным домам в деревнях Большое и Малое Оксилово, Самылово и Есипово, вскрывали замки и крали "что плохо лежит".

41-летняя местная жительница и её 21-летний сын в основном искали антиквариат, но не брезговали едой, строительными инструментами и бытовой техникой. Потом похищенное продавали на трассе. Правоохранителями установлена причастность семьи к 7 кражам со взломом. Часть похищенного обнаружена у них дома.

Семейному дуэту грозит до шести лет лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.