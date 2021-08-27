В Вологде сменился начальник автовокзала: планируется увеличить пассажиропоток

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В Вологде должность начальника автовокзала занял Сергей Люлин. Департамента дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области Андрей Накрошаев представил нового руководителя коллективу и пожелал трудовых успехов. Сергей Александрович ранее занимал должность директора ООО «Вологдатранс».

Департамент дорожного хозяйства заявил о планах на ближайшее будущее: «Вокзал - не только лицо города, но и объект повышенного внимания с точки зрения мероприятий по его безопасности и защищенности. В первую очередь необходимо обеспечить выполнение всех требований транспортной безопасности, которые перед нами ставит федеральное законодательство. Кроме этого необходимо проводить работу по увеличению пассажиропотока и развитию наших регулярных пригородных и межмуниципальных перевозок».

Местные жители в свою очередь надеются на приличный остановочный комплекс у здания автовокзала.