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Общество27 августа 2021 14:09

В Вологде сменился начальник автовокзала: планируется увеличить пассажиропоток

А также обеспечить выполнение всех требований транспортной безопасности
Евдокия САХАРОВА
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Фото: Яндекс. Карты

В Вологде должность начальника автовокзала занял Сергей Люлин. Департамента дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области Андрей Накрошаев представил нового руководителя коллективу и пожелал трудовых успехов. Сергей Александрович ранее занимал должность директора ООО «Вологдатранс».

Департамент дорожного хозяйства заявил о планах на ближайшее будущее: «Вокзал - не только лицо города, но и объект повышенного внимания с точки зрения мероприятий по его безопасности и защищенности. В первую очередь необходимо обеспечить выполнение всех требований транспортной безопасности, которые перед нами ставит федеральное законодательство. Кроме этого необходимо проводить работу по увеличению пассажиропотока и развитию наших регулярных пригородных и межмуниципальных перевозок».

Местные жители в свою очередь надеются на приличный остановочный комплекс у здания автовокзала.