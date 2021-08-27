Водитель вологодской маршрутки попытался скрыться от полиции вместе с пассажирами

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Нюксенском районе сотрудники ДПС устроили погоню за маршруткой "Рено Трафик" с 8 пассажирами внутри. Инспектора попытались остановить водителя на 238 километре автодороги Чекшино — Тотьма — Котлас, но 36-летний мужчина проигнорировал требование полицейских и даже попытался скрыться.

Сотрудникам ДПС удалось догнать нарушителя. Оказалось, что машина направлялась из Великого Устюга в Вологду, но у водителя не было путевого листа. Кроме того, он не прошел предрейсовый, медицинский и технический осмотры.

Мужчину отстранили от управления транспортным средством, а пассажиров забрало другое авто от перевозчика. На водителя составили 3 административных протокола, за каждое нарушение ему светит до 3 тысяч рублей штрафа. Организатору перевозки могут выставить штраф до 30 тысяч. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.