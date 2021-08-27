"Лицо со шрамом" разыскивают в Вологде

Фото Ильи Пасека Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В областной столице разыскивается Илья Сергеевич Пасека 2000 года рождения. Сотрудники уголовного розыска второго отдела полиции подозревают молодого человека в краже телефона у женщины в баре. На данный момент мужчина скрывается от органов предварительного следствия. Ущерб для вологжанки составил 20 тысяч рублей.

Приметы разыскиваемого: на вид 20 лет, телосложение нормальное, рост 190 см, волосы темные короткие. На лице присутствуют шрамы. Имеющих информацию о гражданине, просят обращаться в ближайший отдел полиции или звонить по телефонам в Вологде: 8 (8172) 76-52-14, 76-52-61, 76-52-76 или «02».