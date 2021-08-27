Страстный поклонник тюнинга попался в руки череповецкого ГИБДД

Под Череповцом на трассе А-114 сотрудники ГИБДД остановили жителя Кадуйского района. Мужчина управлял интересным автомобилем. Инспекторы при визуальном осмотре машины выявили неисправности, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена. В конструкцию были внесены изменения, не согласованные с инспекцией.

На автолюбителя составили материалы за чрезмерную тонировку, за слишком большие диски на колесах и спойлер на крышке багажника. Водитель может лишиться прав. На данный момент решается вопрос о прекращении регистрации. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД.