Жители вологодской деревни победили "Чистый след": мусор не вывозился, а деньги брали

В Вытегорском районе жителям деревни Сяргозеро удалось добиться справедливости после вмешательства прокуратуры. Мусорный оператор «Чистый след» исправно начислял жителям счет за утилизацию ТКО, а сам мусор не вывозил с января 2019 года. Вологжанам удалось добиться перерасчета платы, они доказали, что мусоровозы не могли заехать в деревню из-за аварийного моста через реку Педаж на дороге Межозерье — Сяргозеро.

Прокуратура Вытегорского района вынесла представление об устранении нарушений закона в июле 2021 года. Теперь оно рассмотрено и удовлетворено, а должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Несправедливые счета сняты, регоператор обязан вернуть необоснованно полученные деньги.