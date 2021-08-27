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Общество27 августа 2021 8:55

Свободолюбивые вологжане подарили Элле Памфиловой к выборам веник

Провокационный подарок главе ЦИК понравился
Евдокия САХАРОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Кадр Россия1

Кадр Россия1

Член ЦИК Евгений Колюшин после посещения Вологодской области передал Элле Памфиловой подарок от вологжан. Главе Центральной избирательной комиссии преподнесли веник, украшенный фигуркой в народном костюме.

Колюшин заявил на заседании ЦИК: "Я сегодня ночью вернулся из командировки в Вологодскую область. Народ там свободолюбивый, народ, который любит чистоту, в том числе и чистоту выборов. Там бьёт ключом народное творчество, и кроме тех инструментов, которые обеспечивают чистоту выборов, они используют и народные инструменты, которые не предусмотрены законом".

Памфилова приняла презент: "Каким образом [использовать метлу]? Битьем по лбу? Я не понимаю. [...] Меня все равно давно ассоциируют с ведьмой, пусть будет, я не против. [...] Будем мести еще более решительно, чем это делали до сего момента. Прекрасный подарок. […] Буду ходить с ним". Чиновница заверила, что сделает все возможное, чтобы выборы и на Вологодчине были максимально чистыми.

Напомним, в Вологодской области голосование пройдет 19 сентября. В этот день пройдут выборы депутатов Госдумы РФ, муниципальные выборы и выборы депутатов Заксобрания.