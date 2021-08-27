Свободолюбивые вологжане подарили Элле Памфиловой к выборам веник

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Член ЦИК Евгений Колюшин после посещения Вологодской области передал Элле Памфиловой подарок от вологжан. Главе Центральной избирательной комиссии преподнесли веник, украшенный фигуркой в народном костюме.

Колюшин заявил на заседании ЦИК: "Я сегодня ночью вернулся из командировки в Вологодскую область. Народ там свободолюбивый, народ, который любит чистоту, в том числе и чистоту выборов. Там бьёт ключом народное творчество, и кроме тех инструментов, которые обеспечивают чистоту выборов, они используют и народные инструменты, которые не предусмотрены законом".

Памфилова приняла презент: "Каким образом [использовать метлу]? Битьем по лбу? Я не понимаю. [...] Меня все равно давно ассоциируют с ведьмой, пусть будет, я не против. [...] Будем мести еще более решительно, чем это делали до сего момента. Прекрасный подарок. […] Буду ходить с ним". Чиновница заверила, что сделает все возможное, чтобы выборы и на Вологодчине были максимально чистыми.

Напомним, в Вологодской области голосование пройдет 19 сентября. В этот день пройдут выборы депутатов Госдумы РФ, муниципальные выборы и выборы депутатов Заксобрания.