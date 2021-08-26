Коронавирус на Вологодчине: режим продлен, но ограничения сняты

Режим повышенной готовности продлен до конца сентября.

27 августа в Вологодской области разрешена работа театров, кинотеатров и концертных залов.

На заседании оперштаба по нераспространению коронавирусной инфекции принято решение о снятии ряда ограничений. Однако режим повышенной готовности в Вологодской области продлен до 30 сентября.

Так, с 27 августа возобновляется работа концертных залов, кинотеаров и театров. Правда, залы разрешено заполнять не более чем на 50%, а зрители должны сидеть шахматном порядке.

Возобновляется проведение других массовых мероприятий в закрытых залах с соблюдением этих же условий. Спортивные мероприятия могут проходить в помещениях и на открытом воздухе с загрузкой трибун до 50%. Разрешена работа детских развлекательных центров и игровых комнат.