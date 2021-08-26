Руины тормозят ремонт Цветаевского дома в Соколе

Первое, что бросается в глаза на улице Фрунзе в Соколе - руины снесенных домов

Цветаевский костер в этом году вновь пройдет на Вологодской земле, уже в седьмой раз. Об этом сообщила Елена Титова, кандидат филологических наук, инициатор создания культурно-просветительского и музейного центра в Соколе - в доме, в котором жила писательница Анастасия Цветаева. Однако организатора костра волнует тот факт, что возле дома так и остались не вывезены руины двух деревянных строений, которые были расселены и снесены по программе ветхого и аварийного жилья. К слову, их должны были вывезти сразу после расселения, причем в обязательном порядке, так как в смету работ входили и эти затраты. Акты выполненных работ давно лежат в архиве, а воз и ныне там. Между тем, на вывоз мусора требуется несколько сотен тысяч рублей.

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"Руины угрожают безопасности не только Цветаевского дома, - говорит Елена Титова. – Рядом расположена парковка Сухонского комбината, по соседству находятся и жилые дома по улице Беднякова. А неоднократные обещания очистить от завалов территорию администрация Сокола так и не выполнила. «В бюджете нет на это средств», - именно такой ответ был дан в адрес директора Кирилло-Белозерского музея-заповедника М.Н. Шаромазова, который, в соответствии с решением Министерства культуры взял под опеку этот уникальный исторический дом. Благоустройство территории началось этим летом..."

Одна из фирм в Соколе готова решить вопрос вывоза оставшегося мусора за 250 тысяч рублей. «В нашем общественном фонде на сегодня только треть этой суммы. А в день 7-го Цветаевского костра на Вологодской земле, 25 сентября, хотелось бы показать экскурсантам уже всю территорию вокруг дома, услышать их представления о возможных ландшафтных и арт-дизайнерских решениях. Кроме того, руины серьезно тормозят начало ремонтных работ по дому, который станет первым в России музейным центром, носящим имя А.И.Цветаевой», - говорит Елена Титова, опасающаяся, что поклонники творчества сестер Цветаевых и в нынешнем сентябре вновь увидят все те же поросшие сорняками завалы.

До Цветаевского костра - ровно месяц. «Руинный» вопрос остается открытым.

Фото: группа Друг Цветаевского дома, ВКонтакте

Вот как прокомментировал ситуацию директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Шаромазов:

- Сокольские власти не смогли, разрушив дома, вывезти руины. Нам придется принимать свои меры. Три года назад мы получили добро Министерства культуры на музеефикацию квартиры, где жила писательница Анастасия Цветаева. Но начать нужно с того, чтобы привести территорию в порядок. Все это время сокольские власти не отказывали нам, что они вывезут. Но это так и не было сделано. Все это приводит к тому, что сбиваются планы уже в 2023 году открыть экспозицию для посещения. Отношение к дому - это демонстрация отношения к памяти и своей истории. И если мы сможем это сделать, например, благодаря помощи частных лиц - это будет демонстрация совсем иного отношения.

- То есть, пока заинтересованность в спасении дома, в открытии музея, и конкретно - в благоустройстве территории, вывозе мусора, у частных лиц выше, чем у сокольских властей?

- Я должен это констатировать.