Юрий Сапожников от имени Ассоциации медиков подписал Соглашение о взаимодействии

Фото: Вологодская городская Дума

Подписание Соглашений о взаимодействии состоялось сегодня на площадке регионального Штаба общественной поддержки. Свои подписи под ними поставили руководитель Штаба общественной поддержки, руководитель фракции «Единая Россия» в Заксобрании области Андрей Луценко, председатель Вологодского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» Валентина Артамонова и председатель некоммерческой организации «Вологодская медицинская ассоциация» Юрий Сапожников.

По мнению Андрея Луценко, этот шаг еще больше укрепит сотрудничество в решении вопросов, связанных с развитием здравоохранения, поддержкой медиков, реализацией государственной семейной политики, укреплением института семьи, защиты материнства и детства. Он подчеркнул, эти вопросы уже обсуждались совместно в рамках круглых столов по проектам «Здоровое будущее» и «Крепкая семья», а также в рамках мероприятий на площадке Штаба общественной поддержки. Обе общественные организации внесли ряд предложений в Народную программу, часть из которых будет решаться на федеральном уровне, а часть - на региональном.

Андрей Луценко подчеркнул роль общественных организаций в осуществлении контроля за реализацией Народной программы. Их поддержка и участие, как экспертов, необходимы.

Напомним, вопросам развития медицины и поддержки семей с детьми в Программе уделено особое внимание.

Валентина Артамонова напомнила слова президента страны. Он сказал, что главная национальная идея России - это крепкая, благополучная семья, а именно женщина в ней играет важнейшую роль. «Подписывая Соглашение, вологодское отделение Союза женщин России надеется на плодотворную работу в сфере социальной политики, готово к обсуждению новых инициатив, направленных на поддержку женщин, семьи и детей», - подчеркнула Валентина Артамонова.

«Вологодская медицинская ассоциация принимает самое активное участие в мероприятиях, в том числе организованных Штабом общественной поддержки. На одном из круглых столов с нашей стороны был озвучен ряд предложений, касающихся поддержки медицинских работников. Одно из предложений по дополнительной мере поддержки - выплаты молодым медикам за найм жилья. Оно было горячо поддержано. Депутаты «Единой России» в городской Думе вынесут проект на ближайшую сессию", - сообщил Юрий Сапожников.

Фото: Вологодская городская Дума

Он пообещал, что и далее острые вопросы будут обсуждаться с медицинским сообществом.

Фото: Вологодская городская Дума

Напомним, региональный Штаб общественной поддержки был открыт 4 августа. Штабом с общественными объединениями и организациями ранее уже подписан ряд Соглашений о взаимодействии.