За погибшего рабочего череповчанин заплатит 300 тысяч рублей

В Череповце осудили мужчину, по неосторожности которого погиб работник. В апреле этого года мужчина допустил рабочего к демонтажу трубы, работа проводилась на высоте здания на улице Комарова в Череповце.

Между тем рабочий находился в состоянии алкогольного опьянения, не имел соответствующей квалификации, не обладал необходимыми знаниями и навыками по применению безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте, он был без средств индивидуальной защиты.

При демонтаже рабочий упал на землю с высоты не менее 5 метров и погиб на месте от тупой травмы тела, у него обнаружены множественные переломы костей скелета, ушибы и разрывы внутренних органов, от которых началась острая кровопотеря.

Суд счел, что трагедия случилась из-за ненадлежащего исполнения череповчанином своих должностных обязанностей.

Череповецкий городской суд по ч. 2 ст. 216 УК РФ назначил мужчине наказание в виде 1 года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком и взыскал с него в пользу матери погибшего в счет возмещения морального вреда 300 000 рублей.