Кирилло-Белозерский музей получил грант от Российского еврейского конгресса

Сайт Кирилло-Белозерского музея заповедника

Кирилло-Белозерский музей-заповедник выиграл грант. Он участвовал в Третьем грантовом конкурсе музейных инициатив и выставочных проектов Российского еврейского конгресса.

На суд жюри был представлен экспозиционно-выставочный проект Кирилло-Белозерского музея «Земский доктор» (модернизация существующей экспозиции) с элементами актуализации локальных и личных историй и мемориализации городской среды, сообщает официальный сайт музея.

Всего на конкурс поступило 66 заявок, экспертный совет отобрал десять лучших. Победившие проекты получат гранты на различные суммы в размере до 1,4 млн рублей.

Проекты в рамках конкурса представили музеи, учреждения культуры, научно-исследовательские институты, местные еврейские общины со всех регионов страны.