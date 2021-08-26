В Вологодской области под суд пойдет насильник, напавший на девушку 21 год назад

Сейчас обвиняемому - уже за 40 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Вологодской области раскрыли преступление, совершенное в прошлом веке. Тогда раскрыть изнасилование по «горячим следам» не удалось. Однако современные технологии помогли установить личность подозреваемого.

Преступление произошло в конце 1999 года на улице Беляева в Череповце. 23-летняя девушка была изнасилована в подъезде. Пьяный подонок напал на нее, избил и запугал. Жертве удалось вырваться и обратиться за помощью к соседу. Но преступнику удалось скрыться.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, но раскрыть преступление сразу не получилось. Несмотря на это, поиски преступника не прекратились даже в 2007 году. Велась ли проверка на причастность к преступлению мужчин, проживавших рядом, а также ранее судимых за подобные деяния. Но это все равно не дало результата. Лишь в 2021 году благодаря генетической экспертизе удалось установить насильника. На тот момент это был 22-летний череповчанин. Как сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета, материалы переданы в суд.