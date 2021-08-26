Власти озаботились стремительным ростом стоимости сжиженного газа на Вологодчине

Проблемы с поставками сжиженного газа обсудили в Законодательном собрании области.

Стоимость сжиженного газа стремительно растет. Между тем большинство районов Вологодчины, несмотря на то, что по ней проходят магистральные газопроводы, до сих пор не газифицированы.

За последние месяцы рост сжиженного газа составил около 400 рублей, это около 22%. Если учесть, что от людей повсеместно требуют самостоятельно обновлять баллоны и оборудование, то сжиженный газ становится все более дорогим удовольствием. Некоторые меняют газовые плитки на электрические.

В Белозерском районе цена на баллонный газ с мая по август выросла с 1 500 до 1 850 рублей.

В Кичменгско-Городецком районе прокуратура выявила нарушения в деятельности поставщика сжиженного газа. Получив штраф, компания прекратила поставки населению, сообщает официальный сайт Череповца.

«Проблемы начались после отмены государственного регулирования оптовых цен. Поставщики покупают газ на бирже по коммерческим ценам. С 2020 года произошел резкий рост цен на оптовой бирже. Поставщики отказались поставлять газ по регулируемой цене, согласны работать только по коммерческим ценам», — пояснил замгубернатора Антон Стрижов. В Вологодской области ищут альтернативу поставщиков газа в соседних регионах.

Кроме того, предлагается создать организации в районах, которые смогут работать по тарифу и субсидироваться из областного бюджета. Еще одной мерой может стать увеличение ежегодной денежной компенсации на покупку сжиженного газа. Сейчас ЕДК составляет 1 500 рублей. Компенсацию получают федеральные и региональные льготники разных категорий - это больше 70 тысяч человек. «Стоимость баллонного газа во всех районах 1 950 рублей. Компенсация теперь должна составлять 3 400 рублей. Кроме того, возник вопрос по новой категории льготников: это малообеспеченные граждане с доходами меньше прожиточного минимума. Это еще восемь тысяч человек. Таким образом, из областного бюджета понадобится 115 миллионов рублей, из федерального — 48 миллионов», — рассказала начальник департамента финансов Валентина Артамонова.

Проблема есть, и власти намерены оперативно внести поправки в областные законы. Если это произойдет, увеличенная компенсация на покупку сжиженного газа будет выплачиваться с 1 января 2021 года. С этого же времени воспользоваться льготой смогут малоимущие граждане.