Вологжанин въехал на Каменный мост и поплатился

Банальный нарушитель обратил на себя внимание мэра города

Вологжанин грубо нарушил правила дорожного движения и выложил фото в социальных сетях.

Однако его пришлось поймать и наказать. О поимке злоумышленника сообщил мэр Вологды Серей Воропанов. Автомобиль заехал на Каменный мост, он запечатлен под гирляндой «звездное небо». Каменный мост - самая короткая улица города и исключительно пешеходная. Въезд транспорта туда запрещен.

Нарушитель не оригинален - ранее автомобилист заехал сфотографироваться на пешеходную зону бульвара Пирогов, разместил снимки в сетях и был оштрафован.

«У городских хулиганов стало отличной традицией снимать свои правонарушения на камеру и публиковать это в соцсетях. Так их проще найти и привлечь к ответственности (особенно, если на стекле автомобиля указан аккаунт). Ну что ж, штраф в размере 2000 рублей отправляется горе-блогеру, владельцу авто, проехавшему по пешеходному Каменному мосту», - написал на своей странице ВКонтакте мэр Вологды Сергей Воропанов.