В Вологде устанавливают личность утопленника

В Вологде обнаружен труп. Страшную находку увидели в пруду, который находится в гаражно-строительном кооперативе «Каскад».

Как сообщили в областном управлении следственного комитета, утром 24 августа местные жители позвонили в полицию, увидев труп в пруду. Это мужчина средних лет, он был без обуви, в спортивных брюках.

По словам экспертов, следов насилия на трупе не обнаружено. На вид погибшему 40–45 лет, среднего роста и худощавого телосложения. На теле есть татуировки. На нем были спортивные брюки с черной полосой. Документов не было обнаружено.

Полиция устанавливают личность погибшего, а также причины и обстоятельства его смерти.