Губернатор обкатывал "Львенка" в Череповце

Фото: сайт Город Че

Губернатор обкатывал новый низкопольный трамвай в Череповце. Напомним, в прошлом году на тестирование в город металлургов привезли три трамвая. Для закупки были выбраны трамваи серии «Богатырь».

Накануне состоялась первая поездка на новой технике - трамвае «Львенок». Это уменьшенная копия трамвая «Богатырь» - он просто короче на 3 метра.

Как сообщает портал Город Че, из 12 трамваев в Череповец пока привезли два, еще два на подходе. Трамваи произведены в Санкт-Петербурге. 574 млн выделенных средств хватило на покупку 12 трамваев. Также в городе в 2022 году приступят к строительству новых трамвайных путей. Сначала отремонтируют участок в Заречье от ул. Олимпийской до Судостроительной, который составляет 7,2 км или 25% от общей протяженности путей. Кроме того, построят новое трамвайное депо.

Всего городу необходимо около 40 вагонов для полной замены трамвайного парка. Прокатиться на новом трамвае приехал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и мэр Череповца Вадим Германов. По словам губернатора, российские трамваи намного лучше европейских, в которых пассажиры стоят. В наших трамваях можно ездить с комфортом.