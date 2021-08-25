Водитель сокращал расстояние в Великом Устюге ездой по тротуарам

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В Великом Устюге задержали водителя, который поставил свое удобство выше безопасности пешеходов. Сотрудники Росгвардии задержали 22-летнего мужчину за рулем "Тойота Королла". Вологжанин разъезжал по тротуарам на площади Ленина.

Пресс-служба управления Росгвардии сообщила о произошедшем: «Водитель иномарки передвигался по пешеходным переходам и дорожкам, ездил по тротуарам, создавая угрозу другим участникам движения. Увидев патрульный автомобиль, находящийся за рулем авто мужчина попытался скрыться».

Водитель пояснил, что таким образом сокращал путь. Его передали сотрудникам ГИБДД для дальнейшего разбирательства.