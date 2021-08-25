В Вологде занялись проблемой вонючей канализации спустя десятилетия

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В Вологде администрация города заявила, что собирается решить вопрос с запахом канализации в районе стадиона «Локомотив». Местные жители жалуются на проблему десятки лет. Чиновники пообещали, что уже 1 сентября пахнуть там будет лучше.

Мэр Вологды Сергей Воропанов сообщил, что давнюю проблему можно решить установкой 3 фильтров. Сегодня работы по монтажу уже начались.

Как известно, в 1992 году на месте улицы Молодежной был проложен коллектор - это было практически за Вологдой. Теперь город разросся и близость к канализации стала проблемой. В ноябре 2016 года технический директор МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» Николай Усачев заявил, что проблема может быть решена за 5 млн рублей.