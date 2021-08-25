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Общество25 августа 2021 18:30

Губернатор Вологодчины сообщил, будут ли линейки первого сентября

Олег Кувшинников поздравил учащихся с грядущим праздником
Евдокия САХАРОВА
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Губернатор Вологодской области сообщил о решении по линейкам в регионе. На областном педагогическом совете глава заявил, что 1 сентября учебные заведения начнут свою работу в обычном, очном формате:

"Несмотря на пандемию, мы сделали всё, чтобы обеспечить безопасность наших детей. И поэтому первого сентября мы начинаем в наших учебных учреждениях – детские сады, школы, колледжи, техникумы, вузы – в обычном стандартном формате. Первого сентября линейки состоятся! С праздником, дорогие друзья!"

В последние годы работа образовательных заведений жестко зависит от эпидемиологической ситуации в регионе.