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Происшествия25 августа 2021 18:24

Вологжанка ножом убедила сожителя выпить, а потом он умер

Пьяная ссора произошла в поселке Федотово
Евдокия САХАРОВА
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В поселке Федотово Вологодского района прошлой осенью повздорили сожители. Вологжанка проживала несколько недель на квартире у мужчины, где они постоянно выпивали. При отсутствии алкоголя у пары возникали скандалы, хозяин поколачивал даму.

Во время одной из ссор в квартире находился спящий гость. Женщина стала уговаривать сожителя принять на грудь, но без друга тот выпивать отказывался. Слово за слов, на кухне вспыхнул конфликт: мужчина грязно обругал даму и ударил ее рукой по лицу и кружкой по голове. Собутыльница оскорбилась: Ваганова столкнула М. с табурета на пол и не менее восьми раз ударила его ножом. В этот момент из комнаты на шум вышел гость. Началось застолье. Все трое распили бутылку портвейна, женщина при этом порывалась вызвать скорую, но раненый от помощи отказывался.

После случившегося вологжанка несколько дней подряд заходила к потерпевшему, но квартира всегда была закрыта. Потом она узнала, что мужчина умер в больнице. Убийце назначили наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.