Жители Вологды зарабатывали кражей канализационных люков

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В Вологде полицейские задержали 50-летнего мужчину и 49-летнюю женщину. Сожители ездили ночью на машине по улицам города и похищали крышки канализационных люков в безлюдных местах. Всего потерпевшие заявили о пропажи 5 штук. Ущерб оценили в 20 тысяч рублей.

При беседе с полицейскими подозреваемые рассказали, что работы у них нет, поэтому они сдают металлолом. За украденные крышки они выручили 5 тысяч рублей. Теперь им грозит до 5 лет лишения. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.