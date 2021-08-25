Череповчанин сжег машину соседа из-за парковки

- Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Череповце в минувший понедельник на улице Архангельской, 68 вспыхнул автомобиль «Форд Фокус». Как выяснили оперативники, поджог был умышленным. Очевидцы рассказали, что эмоциональный конфликт соседей вылился в порчу имущества: "Как дети, чесслово". 46-летний подозреваемый сообщил правоохранителям на допросе, что причиной совершения преступления стала борьба за парковочное место.

Череповчанин сидел со своим другом на лавочке у подъезда, когда рядом припарковался Форд. Мужчина заявил, что оставлять тут машину не стоит. После словесной перепалки он взял канистру со спиртом в квартире, облил и поджег неугодное авто, а потом скрылся. "Огнем повреждены двигательный отсек по всей площади, передний бампер, лакокрасочное покрытие капота, крыша", — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области

За свою выходку подозреваемый может лишиться свободы на 5 лет. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.