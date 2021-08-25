В Вологде отремонтировали ступеньки моста через реку Шограш

Мэр Вологды Сергей Воропанов рассказал о планах на ремонт моста через реку Шограш от Конева, 2а до Мишкольцской. Большое количество местных жителей просили привести объект инфраструктуры в порядок:

«Сергей Александрович! Обратите, пожалуйста, внимание на мост через Шограш от Конева 2а до Мишкольцской. Ступеньки ржавые, сгнили, доски расхлябались, торчат гвозди. Ходить не безопасно, так как в любой момент может всё обрушиться и, не дай Бог, пострадают люди, а особенно тяжело ходить пожилым. Спасибо», - писали вологжане.

В результате, пока заменены ступеньки моста, а на следующий год планируется вложить в ремонт еще 600 тысяч рублей.