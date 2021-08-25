Самолеты начали летать из Череповца в Архангельск

Архангельск стал ближе: самолеты стали летать из Череповца дважды в неделю.

По средам и пятницам отныне можно добраться самолетами "Северстали".

Об этом сообщил генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская сталь» Евгений Виноградов: «Наша компания развивает региональное авиасообщение, поддерживает внутренний туризм и пример тому — новые направления, которые открывает авиапредприятия «Северсталь». Например, сегодня коллеги совершили первый рейс в Архангельск. О востребованности говорить не приходится — сегодня полная посадка».

Время в пути - чуть более часа. Напомним, на поезде это расстояние преодолевается за половину суток.

В среду цена билета составит 3 тысячи рублей, но в пятницу - 6,4 тыс руб.

А расписание на сегодняшний день выглядит так: Вылет из Череповца в 12:00, прибытие в Архангельск в 13:10.

Вылет из Архангельска в 17:40, прибытие в Череповец в 18:50.