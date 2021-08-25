Губернатор заявил о повышении зарплат вологодским бюджетникам на 10 процентов

В Вологодской области повысят зарплату бюджетникам. Медики, педагоги, работники культуры и социальной сферы с 1 сентября будут получать на 10 процентов больше. То есть компенсация будет больше, чем инфляция за прошедший год.

О повышении зарплаты сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. Он порадовал участников областного педагогического совета: «Приняли решение с 1 сентября увеличить зарплату всем работникам бюджетной сферы на 10%. Это выше, чем уровень инфляции. Ни одно промышленное предприятие не может работать без социальной сферы. Экономика будет пустая и мертвая, если не будет социальных работников, которые выполняют самую главную функцию — воспитание наших детей. Это охрана наших территорий, лечение, оказание медуслуг, это занятия физкультурой, это колоссальный объем работы». Об этом пишет официальный сайт Череповца.