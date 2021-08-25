В Череповецком районе в Хемалду не может проехать скорая помощь

Фото: пресс-служба ЗСО

Череповчане требуют ремонт дороги в Хемалду. Проблему вынесут на градостроительный совет. С жалобами на плохое состояние трассы пришли к председателю Законодательного Собрания, руководителю фракции «Единая Россия» Андрею Луценко жители Хемалды.

Староста деревни Татьяна Богданова заявила: проблема тянется уже несколько лет, а к домам не только не проехать, но даже не пройти. Самое ужасное - отказывается ехать скорая. И не вывозится мусор.

«Дорога муниципальная, но ей никто не занимается. Точнее, занимаемся ею только мы — местные жители. Делаем подсыпку, оканавливание на собственные средства каждый год, потому что дорога постоянно размывается. У меня есть дети. Мы не можем пройти пешком к детскому саду, который находится в Ирдоматке, в полуторе километров от нас. Когда идешь, ноги увязают в грязи», — сказала жительница Хемалды Ольга Шабалова.

Чтобы разобраться в проблеме, на прием пригласили руководителя администрации Череповецкого района Александра Сергушева. В режиме ВКС в разговоре принял участие начальник департамента дорожного хозяйства и транспорта Андрей Накрошаев, сообщает Город Че со ссылкой на пресс-службу ЗСО.